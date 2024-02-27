Сторони, зокрема, обговорили втілення у життя Формули миру.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це повідомляє прес-служба президента. Зеленський особливо відзначив прагнення Саудівської Аравії допомогти у відновленні справедливого миру в Україні. Президент України і спадкоємний принц обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в нашій країні. Також сторони обговорили реалізацію Формули миру. Зеленський подякував спадкоємному принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

"Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення", - сказав Зеленський. Крім того, глава держави поінформував Спадкоємного принца про підготовку Україною спільно з партнерами першого Глобального саміту миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії. Зокрема, вони обговорили змістовне наповнення саміту та можливі кроки заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та всіх народів світу.

"Ми однаково зацікавлені в тому, щоб глобальна стабільність була забезпечена", - наголосив Зеленський. Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах. Вони доручили командам двох держав працювати за відповідними напрямами, про які йшлося сьогодні під час зустрічі.

У своєму каналі в Telegram український лідер написав, що "провів змістовну та щиру розмову з його високістю спадкоємним принцом".

Володимир Зеленський в Саудівській Аравії - новини, які варто прочитати зараз

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув до Саудівської Аравії. Повідомлялося, що на порядку денному - Формула миру України та повернення полонених і депортованих осіб з Росії.

Нагадаємо, на початку серпня минулого року у місті Джидда в Саудівській Аравії пройшла друга зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних держав світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру в Україні.

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