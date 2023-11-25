Для виготовлення цих БПЛА використали карбономатеріал.

Російські окупати під час сьогоднішньої атаки дронів на Київ використали "шахеди" чорного кольору. У мережі з'явилися фото уламків цих дронів і користувачі припустили, що це саме той новий іранський БПЛА з реактивним двигуном.

"Це не є реактивні. Іран показав перспективну модель цього "шахеду", невідомо, в якій кількості їх виготовляють і т.д., яка буде доля цього реактивного БПЛА", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники постійно модернізують "шахеди". Можливо, вони чорний колір використали для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

Відео дня

"Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір - зрозуміло, чому", - додав речник.

Нічна атака БПЛА

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed".

Близько 40% з них було збито мобільними вогневими групами.

Як повідомляв УНІАН, президент Латвії Едгарс Рінкевичс перебував у Києві під час масованої атаки "шахедів" в ніч на 25 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: