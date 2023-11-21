Цей БПЛА має реактивний двигун, а також "різне радіолокаційне наведення".

У Тегерані представили модифікований ударний безпілотник Shahed-238. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, яку небезпеку може становити цей дрон.

В ефірі телемарафону він заявив, що новий "шахед" є складнішою для виявлення ціллю через низку своїх особливостей. Згідно з публічною інформацією, БПЛА має реактивний двигун, а також "різне радіолокаційне наведення".

Ігнат виділив і кольорове забарвлення Shahed-238, яке дозволяє йому бути менш помітним візуально в небі.

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"Цей "Шахед" дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення", - пояснив речник.

Наразі немає інформації щодо отримання Росією цих оновлених БПЛА від Ірану, але "досвід такий у цих держав є". Ігнат додав, що окупанти постійно змінюють тактику застосування ударних безпілотників під час своїх повітряних атак територією України.

Зокрема, якщо раніше росіяни запускали "Шахеди" частіше у денний час, то пізніше почали це робити саме у темний час доби, сподіваючись, що це ускладнить візуальне виявлення дронів нашими захисниками.

Іранські дрони - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, американська компанія Fortem Technologies шукає фінансування на кілька мільйонів доларів для розширення виробництва своїх "ловців "Шахедів". Це дасть змогу збільшити поставки такого озброєння в Україну.

Джерело у ГУР повідомило ЗМІ, що російська армія щомісяця може отримувати близько 300 дронів-камікадзе Shahed, з яких частину виробляє сама, а частина поставляється з Ірану.

Як писав нещодавно Reuters, Росія має прогрес щодо будівництва першого заводу з виробництва іранських БПЛА. Відповідний проект країна-агресор реалізує в економічні зоні Алабуга, Татарстан.

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