У Тегерані представили модифікований ударний безпілотник Shahed-238. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, яку небезпеку може становити цей дрон.
В ефірі телемарафону він заявив, що новий "шахед" є складнішою для виявлення ціллю через низку своїх особливостей. Згідно з публічною інформацією, БПЛА має реактивний двигун, а також "різне радіолокаційне наведення".
Ігнат виділив і кольорове забарвлення Shahed-238, яке дозволяє йому бути менш помітним візуально в небі.
"Цей "Шахед" дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення", - пояснив речник.
Наразі немає інформації щодо отримання Росією цих оновлених БПЛА від Ірану, але "досвід такий у цих держав є". Ігнат додав, що окупанти постійно змінюють тактику застосування ударних безпілотників під час своїх повітряних атак територією України.
Зокрема, якщо раніше росіяни запускали "Шахеди" частіше у денний час, то пізніше почали це робити саме у темний час доби, сподіваючись, що це ускладнить візуальне виявлення дронів нашими захисниками.
Іранські дрони - останні новини
Як раніше повідомляв УНІАН, американська компанія Fortem Technologies шукає фінансування на кілька мільйонів доларів для розширення виробництва своїх "ловців "Шахедів". Це дасть змогу збільшити поставки такого озброєння в Україну.
Джерело у ГУР повідомило ЗМІ, що російська армія щомісяця може отримувати близько 300 дронів-камікадзе Shahed, з яких частину виробляє сама, а частина поставляється з Ірану.
Як писав нещодавно Reuters, Росія має прогрес щодо будівництва першого заводу з виробництва іранських БПЛА. Відповідний проект країна-агресор реалізує в економічні зоні Алабуга, Татарстан.
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