Рубіо зазначив, що саме це Трамп сказав російському диктатору Путіну.

Президент США Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а досягнення повного завершення війни в Україні.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. "Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи, а хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", - сказав політик, передає Держдепартамент.

Рубіо зазначив, що саме це Трамп сказав російському диктатору Путіну.

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Держсекретар окреслив приблизний сценарій завершення війни в Україні і зазначив, що він може початися з припинення вогню. Але, як зауважив держсекретар, про це ще не домовлялися і навіть не велися переговори.

Далі, на його думку послідують етапи відкриття таких речей, як коридори допомоги та забезпечення того, щоб обидві сторони не били по об'єктах енергетичної інфраструктури. "Побачимо, як це спрацює", – зазначив Рубіо.

Держсекретар висловив упевненість, що Трамп "єдиний у світі, хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля, тобто країни всього світу повинні брати в цьому участь".

Він вчерговий раз підкреслив, що саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки, а США "будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".

США і закінчення війни в Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив про перспективу проведення переговорів про долю України між РФ і США. Відразу після приходу в Білий дім він зазначив, щ налаштований якнайсоріше закінчити цю війну.

При цьому віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що влада США запровадить санкції проти РФ і відправить своїх військових в Україну, якщо російський диктатор відмовиться від переговорів про припинення війни.

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