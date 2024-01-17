Депутати Європарламенту від чотирьох найбільших політичних груп стверджують, що гроші були виділені занадто рано, щоб переконати Орбана відмовитися від свого вето на членство України в ЄС і термінове фінансування для Києва.

Європейський парламент пригрозив подати до суду на рішення Урсули фон дер Ляєн розморозити частину фінансування ЄС для Угорщини, щоб заручитися підтримкою Віктора Орбана для України.

Під час бурхливих дебатів у середу президент Європейської комісії заперечила, що піддалася шантажу, і заявила, що угорський уряд запровадив достатні судові реформи, щоб забезпечити розблокування 10 мільярдів євро фондів ЄС, які були заморожені через проблеми верховенства права, пише Financial Times.

"Угорщина впоралася. Це правила, з якими ми всі погодилися, і ми будемо їх дотримуватися. Саме це відрізняє верховенство закону від свавілля влади", - сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, ще 20 мільярдів євро як і раніше заморожені через побоювання з приводу прав ЛГБТ+, академічної свободи і прав мігрантів в умовах все більш авторитарного правління Орбана.

Однак депутати Європарламенту від чотирьох найбільших політичних груп, у тому числі від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) фон дер Ляєн, стверджують, що гроші були виділені занадто рано, щоб переконати Орбана відмовитися від свого вето на членство України в ЄС і термінове фінансування для Києва.

Всього через кілька днів після того, як Комісія вирішила розблокувати кошти Угорщини, Орбан дозволив почати переговори про вступ з Україною, але відмовився зрушити з місця в планах блоку виділити Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

"Той факт, що [ті], хто повинен захищати фінансові інтереси ЄС, тепер піддаються шантажу, неймовірний. Ми більше не можемо підкорятися вимогам пана Орбана. Довіра цього будинку до комісії залежить від того, що станеться далі", - сказав Малік Азмані, лідер ліберальної групи "Оновлення Європи".

Члени Європарламенту тепер погрожують подати до суду на комісію через це рішення, а в четвер має відбутися голосування з питання про підготовку справи в Європейському суді. Законодавці також можуть викликати вотум довіри комісії, якщо вона виділить додаткові кошти Угорщині.

Манфред Вебер, лідер ЄНП, який вже підписав лист із засудженням цього рішення, заявив, що хоче "роз'яснити" причини цього рішення.

Зелений депутат Європарламенту Гвендолін Дельбос-Корфілд заявила, що, давши Орбану гроші на його "олігархію", ЄС "зробив його сильнішим".

Фон дер Ляєн, яка, як очікується, висуне свою кандидатуру на другий термін наступного місяця, повинна бути схвалена парламентом і не може дозволити собі відштовхнути його найбільші групи, враховуючи, що в 2019 році вона була обрана на посаду з більшістю всього в дев'ять голосів.

Іратче Гарсія Перес, лідер соціалістів, які підтримали її тоді, заявив, що вони ще не вирішили зробити це знову.

"Ми захищаємо механізм висування умов верховенства закону, і Європейська комісія повинна поважати цей механізм висування умов верховенства права", - сказала вона.

Але перш ніж бути обраним в парламенті, фон дер Ляєн повинна заручитися підтримкою лідерів, які будуть визначати вищі посади в блоці після виборів в ЄС в червні.

Шантаж Орбана в ЄС - деталі

Орбан, який навряд чи підтримає фон дер Ляєн, продовжує виступати проти ідеї використання бюджету ЄС для направлення Києву 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів.

Щоб спробувати переконати Орбана, комісія запропонувала варіанти, включаючи автоматичний перегляд у 2025 році та екстрене гальмування, яке змусило б лідерів переоцінити витрати, якби воно було задіяне, але не дало б йому права вето.

Якщо Орбан продовжить накладати вето, 26 інших країн-членів планують зібрати гроші за межами бюджету ЄС. Дипломати заявили, що сподіваються на досягнення угоди на саміті 1 лютого.

Угорщина дала зрозуміти Євросоюзу, що готова зняти своє вето на надання Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. Як пише Politico, за словами дипломатів і чиновників, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все ближче до того, щоб погодитися на компроміс щодо використання грошей з бюджету блоку.

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