Водночас буде дозволено в'їзд для громадян Росії з гуманітарною метою, а також для представників опозиції та дисидентів.

Естонія, Латвія, Литва та Польща планують на національному рівні заборонити видачу віз росіянам та обмежити в’їзд громадянам РФ з візами ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Естонії.

Зазначається, що на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Празі було досягнуто загальної згоди щодо того, що Єврокомісії буде доручено розпочати аналіз оцінки віз, які вже видані російським громадянам.

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Водночас міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі виступили зі спільною заявою про значне збільшення громадян Росії, які в'їжджають до Європейського Союзу та Шенгенської зони, і загрозу безпеці, яку це становить.

"Поки ми не досягнемо згоди щодо обмеження в’їзду громадян Росії до Європейського Союзу, Естонія та інші країни, які мають спільний кордон з Росією та Білоруссю, розглядатимуть питання про національну заборону на видачу віз або обмеження перетину кордону для громадян Росії з візами ЄС", – сказав глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Він підкреслив, що двері Естонії залишаться відкритими для громадян Росії, які приїжджають з гуманітарних причин, а також для представників опозиції та дисидентів.

Нагадаємо, в Естонії схвалили новий пакет допомоги для України.

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