Крім того, Естонія планує підтримати навчання українських Збройних сил, ініційоване Великою Британією.

У четвер уряд Естонія схвалив ще один пакет військової підтримки для України, в рамках якого країна направить в Україну більше озброєнь, таких як міномети і протитанкові засоби.

Крім того, Естонія планує підтримати навчання українських Збройних сил, ініційоване Великобританією, і направить в Україну польовий госпіталь у співпраці з Німеччиною, повідомляє ERR.

"Військова діяльність в Україні продовжує бути інтенсивною, і хоча все більше і більше західної зброї надходить на поле бою, наш моральний обов'язок продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо у нас все ще є зброя для відправки українців, ми повинні це зробити", — заявив міністр оборони Ханно Певкур.

"Крім озброєння, Збройні Сили України запросили у союзників більше підтримки в навчанні своїх сил оборони, ніж раніше. Сьогоднішнє рішення Уряду означає, що ми також можемо допомогти Україні в цьому проханні про допомогу", — додав Певкур.

"У польових навчаннях безперечним козирем Сил оборони Естонії є підготовка резервістів до інтенсивної і звичайної війни проти переважної противника, тобто тієї війни, яку зараз веде Україна", — сказав Певкур.

На додаток до зброї і навчання Естонія планує підтримати медичні можливості українських підрозділів, пожертвувавши другий польовий госпіталь українським силам оборони у співпраці з Німеччиною.

Міністр Певкур підкреслив, що західний світ також повинен бути готовий до інформаційної війни Росії, де є бажання поширювати інформацію про втому Заходу і неефективність допомоги Україні. "І ця, і попередня конкретна допомога ясно показують, що ми не втомимося, а також наші союзники запевнили нас у своїй готовності допомагати українцям у їхній війні за свободу стільки, скільки буде потрібно", — додав Певкур.

Всього Естонія надала Україні військову допомогу майже на 250 млн євро, в т.ч. ракети протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різну ручну вогнепальну зброю з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту, такі як каски і бронежилети, а також пакети з сухими продуктами.

Нагадаємо, Естонія припинили пускати росіян з шенгенськими візами.

Вас також можуть зацікавити новини: