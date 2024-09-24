За його словами, підтримка вступу України в НАТО є головним елементом гарантій безпеки необхідних для тривкого миру.

Український посол у Великій Британії та екс-головкорм ЗСУ Валерій Залужний подякував британцям за допомогу в обороні України від російської агресії і закликати до кроків, які мали б сприяти українській перемозі.

Як пише "Голос Америки", він виступав перед аудиторією, що складалася з партійних активістів та депутатів і урядовців серед яких був зокрема міністр закордонних справ Девід Ламмі та міністр оборони Джон Гілі.

Посол нагадав, що після війни саме за урядування лейбористської партії Британія відіграла провідну участь у створенні НАТО як основи системи безпеки у Європі.

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Залужний сказав, що той досвід і розуміння важливості "сили і стримування", зараз також є аргументом на користь "пришвидшеного" членства України в Альянсі.

За його словами, підтримка вступу України в НАТО є головним елементом гарантій безпеки необхідних для тривкого миру.

Він наголосив на потребі забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування:

"Якщо Росія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи військових, то і Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в Росії. Хіба не про це 51-ша стаття Статуту ООН? Напевне так. Це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони".

Він стверджує, що "вже зараз" партнери можуть допомогти захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети і дрони на заході України.

Також він нагадав про потребу втілення санкцій щодо Росії і використання насамперед російських грошей, заморожених на заході російських активів, для допомоги Україні, а не грошей західних платників податків.

План перемоги Зеленського - останні новини

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру.

Запрошення України до НАТО є частиною цього плану перемоги. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

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