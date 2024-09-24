Керівник ОП закликав союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру.

Запрошення України до НАТО є частиною цього Плану перемоги. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Він наголосив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

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"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", – сказав він.

Єрмак зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

Керівник ОП закликав союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги, наголосивши:

"Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку".

В межах дискусії Єрмак окреслив перспективи щодо проведення другого Саміту миру й попередньої підготовчої роботи, яка передбачає серію тематичних конференцій за кожним із пунктів Формули миру

Він зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Візит Зеленського у США - деталі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський перебуває з візитом у США. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН. Глава держави зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Напередодні свого візиту до Штатів Зеленський заявив, що графік Плану перемоги розрахований на схвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні. Президент України дуже сподівається, що Байден підтримає цей план.

"Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - наголосив Зеленський. Глава держави уточнив, що це йдеться про графік початку підтримки плану перемоги.

Український лідер також наголошував, що прагне дізнатися про бачення завершення війни від кандидата в президенти США Дональда Трампа. Сьогодні, 24 вересня, агентство Reuters написало, що зустріч Трампа і Зеленського поки не призначено.

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