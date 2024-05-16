Платформи, які не можуть боротися з дезінформацією, можуть оштрафувати.

Європейська комісія заявила, що "активно відстежує" поширення фейкових новин про розстріл прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

ЄК попередила, що може накласти штрафи на платформи великих технологічних компаній за нездатність боротися з дезінформацією, пише Bloomberg.

Регулятор "наділений широкими повноваженнями з розслідування та нагляду, включно з правом накладати санкції та засоби правового захисту", йдеться в заяві.

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Порушення можуть бути покарані відповідно до нового жорсткого Закону Європейського Союзу про цифрові послуги, який зобов'язує онлайн-платформи вживати заходів по боротьбі з незаконним контентом і дезінформацією, захищати права користувачів і захищати їхнє здоров'я і благополуччя.

Відповідно до Закону про цифрові послуги торік блок виділив кілька онлайн-платформ і пошукових систем як великі організації, що заслуговують на пильну увагу. Сюди входять X, Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. та інші з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів на місяць у Європі.

Замах на Фіцо - деталі

Фіцо перебував у реанімації в "дуже серйозному", але стабільному стані через день після того, як у нього стріляли, що уряд назвав політично мотивованою спробою вбивства. Пізніше стало відомо, що лікарі стабілізували стан Фіцо, однак небезпека все ще не минула. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк сказав, що лікарі роблять усе можливе для поліпшення його стану.

Підозрюваного у скоєнні замаху одразу ж затримали - ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, який є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина". Однак російські державні ЗМІ заявили, що політичною мотивацією стрілянини була критика Фіцо проукраїнської допомоги.

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