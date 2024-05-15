Фіцо перевозять на вертольоті в лікарню в Банська-Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу.

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили кілька разів, наразі він перебуває в небезпечному для життя стані, йдеться на його офіційній сторінці у Фейсбуці.

"Наразі його перевозять на гелікоптері до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання. Найближчі кілька годин усе вирішать", - ідеться в повідомленні.

Замах на Фіцо - деталі

На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоєно замах. Повідомляють, що 71-річний уродженець словацького міста Левіце поранив Фіцо в груди, живіт і кінцівки (за іншими даними - тільки в груди і живіт), коли чиновник підходив до людей. Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу.

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Напад стався в місті Гандлова. Фіцо вийшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів. Як зазначає видання Aktuality, присутні не вигукували антиурядових гасел.

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що "приголомшена" нападом на Фіцо і засудила його "найрішучішим чином". Вона побажала політику якнайшвидшого одужання.

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