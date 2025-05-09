За словами бельгійського міністра, потрібно створити "коаліцію охочих" щодо російських активів.

Новий міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для заморожування російських активів, адже невідомо, чи будуть продовжені санкції ЄС цього літа. Про це повідомляє Euractiv.

Відомо, що кліринговий центр Euroclear тримає значну частку російських статків у Європі, які перебувають під санкціями. За оцінками, ця сума становить понад 180 млрд євро державних та приватних активів, які ЄС заморозив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"У цьому випадку нам абсолютно необхідно мати альтернативи для збереження заморожених активів. Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту", - зазначив Прево в інтерв'ю Euractiv.

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Водночас він наголосив, що у такому разі Бельгія не зможе діяти самостійно, тому потрібно об'єднатися з іншими країнами ЄС.

"Зважаючи на ризик як з юридичної, так і з фінансової точки зору, абсолютно важливо мати "коаліцію охочих" - цього разу щодо російських активів. Час спливає, тому дуже важливо мати чіткий процес, визначений у найближчі тижні, до моменту, коли ми повинні прийняти рішення щодо 17-го пакету санкцій", - підкреслив міністр.

За його словами, таке рішення складно прийняти з юридичної точки зору, тому наразі бельгійські експерти працюють над тим, аби розглянути різні можливості та знайти надійне рішення.

"Бельгія категорично не хоче залишатися наодинці і брати на себе весь ризик переслідування Росії в різних судах, маючи лише сентиментальну підтримку з боку країн-членів ЄС. Ні, нам потрібні сильні, письмові зобов'язання від інших країн - можливо, не тільки країн ЄС, але, можливо, також за підтримки Великої Британії, Канади та інших", - вважає політик.

Також у Прево запитали, чи вірить він у те, що ЄС зніме з РФ санкції, якщо про це попросять США, на що він відповів:

"Я так не думаю. Однак це залежить від того, чи є це частиною глобальної угоди щодо досягнення мирного процесу і чи буде це зроблено за згодою всіх сторін. У цьому випадку, чому б і ні? Але якщо [Трамп] лише закликає і просить про це - звісно, ні".

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Британія ввела великий пакет санкцій проти Росії. Цього разу уряд країни заборонив експорт до РФ контролерів ігрових консолей, які, як зазначили в країні, використовуються для пілотування безпілотників на лінії фронту в Україні.

Водночас авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, як санкції вплинули на російську військову авіацію. За його словами, в умовах санкцій за 2023 рік Росія змогла випустити лише 28 літаків із запланованих 55 - мова йде про Су-35, Су-34, Су-30.

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