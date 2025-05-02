Це відповідь на конфіскацію Москвою готівки західних інвесторів, що зберігалася в Росії.

Бельгійська фінансова компанія Euroclear планує вилучити та перерозподілити близько 3 мільярдів євро російських заморожених коштів після того, як Москва конфіскувала готівку західних інвесторів у Росії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

"Ці гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала готівку, що зберігалася в Росії в останні місяці", - йдеться у повідомленні.

За словами двох джерел видання, Euroclear перерозподілить 3 млрд євро з пулу в 10 млрд євро готівки, яка належить російським організаціям та фізичним особам, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

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Зазначається, що цей крок знаменує собою новий рівень тиску з боку Європи. В минулому Захід почав надавати Україні позики та платежі з відсотків від заморожених російських активів.

"Запланована бельгійською компанією виплата була викликана минулорічними наказами російського уряду про конфіскацію мільярдів у західних інвесторів. Euroclear зазнала тиску з боку міжнародних інвесторів щодо вивільнення коштів", - йдеться у матеріалі.

За словами джерел, з якими спілкувалися журналісти Reuters, Euroclear у березні отримала дозвіл від Бельгії на здійснення виплати.

"Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації та зробити їх доступними для наших учасників", – йдеться в інформаційному документі компанії.

Агентству Reuters не вдалося встановити особи російських власників, чиї активи будуть арештовані.

Зазначається, що виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС. Однак це зменшить запаси російського багатства, включаючи готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear і дають важелі впливу на Москву.

Заморожені активи РФ – останні новини

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер підтримує використання заморожених активів російського Центробанку для надання подальшої допомоги Україні, проте не бажає, аби країна брала на себе таку ініціативу.

Як пише видання The Times, відновлення України після війни обійдеться, за поточними оцінками, приблизно в 400 мільярдів фунтів стерлінгів і не виключено, що в реконструкції України будуть задіяні заморожені російські активи.

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