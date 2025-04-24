Новий пакет містить 150 торговельних обмежень проти РФ.

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. Цього разу уряд країни заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які, як зазначили в країні, використовуються для пілотування безпілотників на лінії фронту в Україні. Про це повідомляє Politico.

Загалом новий пакет містить 150 торговельних санкцій проти РФ. Крім того, Британія закрила доступ й до інших технологій, серед яких програмне забезпечення для пошуку та експлуатації нових нафтових та газових свердловин.

"Сьогодні ми використовуємо всі наші можливості, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації", - зазначив міністр у справах санкцій Великої Британії Стівен Доті.

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У Politico пояснили, що такий пакет санкцій переважно спрямований на припинення доступу до інноваційного програмного забезпечення та технологій до російського оборонного та енергетичного секторів разом з контролерами відеоігор, які російські окупанти використовують для БпЛА на війні в Україні.

Також такі обмеження були спрямовані на передачу технологій, які використовуються у виробництві товарів, що належать до "Спільних високопріоритетних товарів". До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми. Уряд Британії називає ці товари "критично важливими" для російських військових розробок.

Крім того, новий пакет санкцій забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів, аби обмежити військові та промислові можливості РФ.

"Перекриття енергетичних доходів Росії виснажить військову скарбничку Путіна - саме тому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для отримання прибутку від нових запасів нафти і газу, запобігаючи використанню британського досвіду для підживлення російської військової машини. Ми також повністю забороняємо постачання до Росії контролерів для відеоігор, щоб запобігти їх використанню для пілотування безпілотників на фронті, тобто ігрових приставок", - пояснив Доті.

Наслідки санкцій для РФ

Раніше авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, як санкції вплинули на російську військову авіацію. За його словами, через те, що Росії не вистачає західних компонентів, обсяги виробництва військових літаків у РФ зменшуються щороку.

"Звісно, санкції, які сьогодні діють проти РФ, суттєво обмежують спроможності країни-агресорки як із випуску нових літаків, так і з їхнього ремонту та підтримки експлуатації", - зазначив він.

Також в ГУР повідомляли, що у російській зброї вперше виявили компонент індійського виробництва. Розвідники кажуть, що це свідчить про те, що РФ намагається зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили обмеження проти неї.

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