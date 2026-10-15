'Це наша справа': Мерц відреагував на пропозицію США щодо заморожених активів РФ

На переконання Мерца, заморожені російські активи мають залишатися замороженими в Європі.

Заморожені в Європі російські активи мають залишатися під контролем європейців, які повинні самостійно ухвалювати рішення щодо їхнього подальшого використання.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі 15 жовтня, передає Європейська правда.

Мерца запитали, як він ставиться до ідеї передати заморожені в ЄС російські активи під контроль Сполучених Штатів з метою сприяння мирному врегулюванню.

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"Це активи, які заморожені в Європі – і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення", – наголосив Мерц.

Що передувало

Попередньо видання Financial Times повідомило, що Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну. План, як стверджувалося, представили спеціальний посланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зазначалося, що розморожені активи пропонується передати під управління структури, контрольованої Вашингтоном, і ця ініціатива нібито має допомогти відновити мирні переговори.

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