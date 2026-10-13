Реакція на угоду Трампа з Путіним: Європа згадала про заморожені активи РФ, – The Telegraph

Європейці обговорюють, як надати допомогу Україні.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Європу в тому, що вона закуповує великі обсяги російського палива – після критики його угоди щодо дизельного палива з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Це поклало край багатомісячній згоді між Вашингтоном та європейськими столицями щодо того, що найкращий спосіб змусити Москву сісти за стіл переговорів – це тривалий економічний тиск, пише The Telegraph.

Американський президент стикається з тиском з боку виборців через ціни на паливо напередодні виборів – адже ціни на дизель зросли приблизно на 70 % з того моменту, як він розпочав війну з Іраном.

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Провину за ті труднощі, з якими американці стикаються на заправках, він неодноразово перекладав на Україну – за її удари далекобійними дронами по російських нафтопереробних заводах.

Європі теж "дісталося"

ЗМІ пишуть, що, намагаючись зупинити військову кампанію Києва проти російських НПЗ, Білий дім погрожував європейським чиновникам закриттям схеми, яка дозволяє союзникам України купувати життєво важливу американську зброю та передавати її Києву.

Погрози президента США – це гіркий удар для найзатятіших європейських прихильників України, які вже багато місяців працюють над тим, щоб переконати Трампа більше підтримувати Україну, а не Путіна, зазначають журналісти.

"Європейський Союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії – а підставні ЗМІ не хочуть навіть близько підходити до цієї історії. Я зробив правильний вибір для американського народу", – заявив президент США.

ЄС повернувся до переговорів щодо заморожених активів РФ

ЗМІ пишуть, що міністри закордонних справ ЄС обговорювали в Люксембурзі плани використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки Києва. Джерело, обізнане з перемовинами, заявило, що сім країн ЄС та глава європейської дипломатії Кая Каллас підтримали цю стратегію під час зустрічі.

Також повідомляється, що Єврокомісія погодилася працювати над пропозицією, яка знімає побоювання Бельгії щодо того, що їй доведеться нести "основний тягар юридичної відповідальності" за конфіскацію, адже основна частина заморожених активів зберігається в бельгійській фінансовій організації Euroclear.

Європа виступає проти дизельної угоди Трампа з Путіним

Перед зустріччю в Люксембурзі німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум наголосив, що кожен долар, який американський президент заплатить Росії за імпорт палива, – буде витрачено на зброю проти Києва.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив: "Ця угода не сприяє ані цінам на нафтопродукти, ані єдності трансатлантичної спільноти".

Переговори ЄС щодо заморожених активів набули нового імпульсу після рішення Трампа фінансово підтримати Росію – шляхом закупівлі її палива, пишуть ЗМІ. Країни-члени шукали способи, за допомогою яких вони можуть протидіяти тому послабленню санкцій, яке запропонував президент США, щоб змусити Путіна сумлінно вести переговори.

Блок оголосив, що завершив роботу над санкціями проти майже 1600 осіб і компаній – намагаючись позбавити військову машину Путіна коштів.

"Це найбільше за один раз розширення нашого санкційного списку з початку російської війни. Європа знову демонструє єдиний фронт. Більше половини пов’язані з виробничим ланцюгом балістичних ракет", – заявила Каллас.

Інші новини про Європу та США

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО потрібно готуватися до загибелі людей у Європі від російських атак. Глава МЗС Польщі наголосив, що ймовірність загибелі людей зростає, оскільки Росія посилює операції, спрямовані на дестабілізацію європейських суспільств.

Крім того, ми також розповідали, що в Німеччині обговорюють, навіщо Росії та США "Північний потік". Білий дім, схоже, не бере до уваги думку Німеччини, заявляючи, що будь-яка угода має бути укладена Росією з DFC (Американською корпорацією міжнародного розвитку у сфері фінансування).

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