Ріші Сунак зазначив, що Києву потрібно більше ресурсів, і необхідно чинити додатковий тиск на Кремль.

Європа переживає найбільш доленосний і непередбачуваний період у світовій політиці за останні десятиліття. У зв'язку з цим є вибір: залежати від подій, відгукуючись на чужі рішення, або взяти під контроль колективне майбутнє і використати всі можливості для зміцнення глобальної безпеки, зокрема, арешт активів РФ.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у своїй колонці для The Times пише, що хоч вилучення активів іншої держави - справа непроста, але британський уряд не бачить юридичних перешкод для цього кроку щодо РФ.

"Російські державні активи в нашій фінансовій системі не мають права на захист, враховуючи дії Володимира Путіна. Своїм вторгненням в Україну Росія настільки порушила принцип суверенної рівності, згідно з яким усі держави зобов'язані поважати територіальну цілісність і політичну незалежність інших держав, що вона не може посилатися на це як на підставу для захисту своїх активів", - пояснив свою позицію політик.

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Крім того, він вказав, що Росія повинна буде виплатити Україні репарації за завдані збитки. Розмір виплат неминуче перевищить вартість російських державних активів у Європі. Таким чином, арешт активів є розумним контрзаходом і може розглядатися як аванс у рахунок російських репарацій.

"Поточна геополітична ситуація надає нагальної необхідності арешту російських державних активів. По-перше, Україні необхідна фінансова підтримка, оскільки вона продовжує захищатися від цього жорстокого нападу. По-друге, існує небезпека, що якщо ці активи не будуть вилучені зараз, Україна ніколи не отримає необхідної їй підтримки і заслуженої компенсації", - вказав Сунак.

На його думку, існує два сценарії, за яких Росія може залишитися безкарною і не виплатити репарації. Перший - війна може перетворитися на заморожений конфлікт, який не має рішення. За цих обставин важко повірити, що політична воля до збереження замороження російських активів збережеться на невизначений термін. У результаті активи повернуть Москві, а Києву залишиться тільки жити із завданими збитками.

Другий варіант - коли Україна змушена сісти за стіл переговорів шляхом жорстокої відмови в підтримці. У цьому разі в Росії буде козир у переговорах, і Москва, безсумнівно, вимагатиме повернення цих активів у рамках будь-якої угоди.

"Є небезпека, що ми змиримося з тим, що зараз живемо в бінарному світі, де сильні роблять те, що хочуть, а слабкі - те, що повинні. Але я б сказав нашим європейським союзникам, що ми маємо усвідомити, що в нас є сила, і ми маємо використати її, щоб забезпечити Україні справедливість у відповідь на агресивну війну Росії. Одним із найближчих кроків до цього є арешт цих російських державних активів", - підсумував британський прем'єр.

Заморожені активи Росії - останні новини

Після повномасштабного вторгнення країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів, розміщених за кордоном.

Шмигаль повідомляв, що цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Росією збитків. Через це Україна пропонує ввести спеціальні податки і мита для російського експорту, частина з яких піде на її відновлення.

При цьому видання The Wall Street Journal писало, що на тлі загрози припинення американської підтримки України, посилюється тиск на європейські держави, щоб вони офіційно конфіскували ці кошти і спрямували їх на допомогу Києву.

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