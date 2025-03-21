Бельгія вважає, що вилучення заморожених активів - це "акт війни".

Тема про способи конфіскації заморожених російських активів остаточно не знята з порядку денного і дискусії продовжаться, повідомила DW європейська дипломатка, коментуючи висновки саміту ЄС.

"Дійсно, у цьому питанні існує статус-кво, і низка країн-членів ЄС активно лобіюють проти цього заходу. Однак деякі держави-члени, включно з, наприклад, країнами Балтії та Північної Європи, продовжують шукати юридичні можливості для конфіскації заморожених активів Росії", - сказала вона.

При цьому інший дипломат ЄС пояснив DW, що мета Євроради - продемонструвати в своєму комюніке, що російські активи залишаться в нинішньому стані на тлі поточних обговорень між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним умов можливого припинення вогню в Україні.

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"Я думаю, що це сигнал про те, що найближчим часом ми не побачимо розморожування цих активів. А дискусія про те, що з ними робити, триватиме. Зараз у питанні їхньої конфіскації консенсусу немає", - сказав він.

Водночас, зазначає DW, однією з країн, які відкрито виступають проти конфіскації, є Бельгія.

"Вилучення заморожених активів, їхня конфіскація - це акт війни. Це не дрібна деталь. Ми говоримо про це так, немов це дуже проста річ. Але ми живемо не у світі фантазій. Це реальний світ. Якщо ви вилучите 200 мільярдів, це загрожує наслідками. Росіяни розлютяться, і в них є засоби для реагування", - відповів на запитання DW новий прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

За його словами, він був радий, що на засіданні Євроради ніхто не порушив заново питання про заморожені російські активи. Висновки саміту були узгоджені дипломатами заздалегідь і прийняті без змін.

"Я просив попередню Єврораду не представляти активи як скарбничку Путіна, яку можна просто розбити молотком і витратити гроші на що завгодно. Усе не так просто", - сказав Де Вевер, зазначивши, що він попросив міністра закордонних справ здійснити дипломатичне турне, щоб "пояснити всім європейським партнерам усі тонкощі та нюанси".

Також іще один європейський дипломат зазначав, що в рамках наявного законодавства конфіскація неможлива. За його словами, такий крок поставив би на карту фінансові відносини ЄС з рештою світу, що вплинуло б на конкурентоспроможність на ринку фінансових послуг.

Інший дипломат у розмові з DW не виключив, що до питання статусу цих активів країни ЄС можуть повернутися, однак за інших юридичних обставин - наприклад, якщо на це буде міжнародний мандат у рамках майбутнього мирного процесу.

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що на Заході поки немає єдності щодо питання арешту російських активів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поділився, що деякі лідери побоюються наслідків арешту російських активів або для євро, або для банківської системи.

Водночас видання DW писало, що ЄС більше не розглядає можливість остаточної конфіскації заморожених російських активів. Дипломати зазначають, що російські активи у "замороженому" стані можуть бути кориснішими у контексті мирних переговорів, ніж після їх конфіскації, коли ніхто не знатиме, що з ними робити далі.

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