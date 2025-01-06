Колективне звернення політики опублікували в газеті The Times.

Велика Британія має передати всі заморожені активи Росії в розпорядження України. Такий крок має дати Москві чіткий сигнал, що "агресори повинні і будуть платити".

У листі до The Times група британських парламентаріїв і політиків із країн-союзниць стверджує, що уряд має з'ясувати, як легально перевести 300 мільярдів доларів із заморожених резервів Центрального банку Росії в Україну. На їхню думку, передача щонайменше 25,5 мільярда фунтів стерлінгів, що зберігаються на рахунках Великої Британії, стане "чітким сигналом" про стратегічну рішучість і допоможе стримати майбутні конфлікти.

"Попередніх кредитів і надзвичайного фінансування недостатньо - вони тримають західних платників податків на гачку. Тільки використання самих активів гарантує, що Росія заплатить за свої злочини", - ідеться в повідомленні.

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Міністри вважають, що передача активів сама по собі буде пов'язана з юридичними проблемами. Але доктор Майк Мартін, член парламенту від Ліберальної партії і колишній армійський офіцер, заявив, що необхідно знайти спосіб обійти це питання.

"Існує незаперечний моральний, стратегічний і юридичний аргумент на користь використання російських державних активів для підтримки України в її військових діях. Це ніколи не було так актуально, як у світі, де майбутня адміністрація США може згорнути допомогу для України", - сказав він.

Зазначається, що 50 мільярдів доларів у вигляді відсотків від заморожених активів - це важливий перший крок, але він забезпечує Україні надзвичайне фінансування максимум на рік. Крім того, якщо активи будуть розморожені, Україні або платникам податків країн "Великої сімки" доведеться виплачувати кредит.

Заморожені активи РФ - головні новини

Країни G7 взяли на себе зобов'язання надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашатися тільки за рахунок відсотків від заморожених активів.

У жовтні Велика Британія оголосила, що надасть Україні кредит у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів у рамках ширшого пакета допомоги від країн G7.

24 грудня 2024 року Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярда доларів. Уперше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.

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