У Росії заявили, що можуть погодитися віддати свої заморожені активи для фінансування фонду відшкодування збитків від зміни клімату.

Росія заявила, що вивчає можливість використання своїх запасів золота, заморожених після її повномасштабного вторгнення в Україну, для фінансування фонду відшкодування збитків від зміни клімату для допомоги країнам, що розвиваються.

Як пише Reuters, представник Росії з питань клімату Руслан Едельгерієв на саміті COP28 (конференції учасників Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату) заявив, що цей крок допоможе скоротити розрив між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, однак це виглядає радше як спроба Москви зробити "все можливе", щоб зупинити Захід від захоплення її заморожених запасів.

"Ми готові оголосити, що Росія розглядає добровільний внесок фінансів у фонд відшкодування збитків із заморожених національних золотих резервів, які зберігаються міжнародними організаціями", — заявив Едельгерієв на COP28 у Дубаї.

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Заморожені активи Росії що відомо

Захід заморозив понад 300 мільярдів доларів міжнародних резервів Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Україна хоче, щоб кошти, отримані від заморожених російських активів, використовувалися для післявоєнного відновлення, але це ускладнюється юридичними питаннями та можливими наслідками цього кроку в майбутньому.

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