За його словами, також обговорюються нові санкції проти Росії в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові заходи щодо персональних санкцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та її союзники готові перейти до конфіскації заморожених російських активів, якщо це буде юридично допустимо.

За його словами, також обговорюються нові санкції проти Росії в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові заходи щодо персональних санкцій.

"Можливість вилучення російських активів наразі опрацьовується. Якщо з'явиться можливість використовувати ці кошти на міцній правовій основі, ми зробимо це. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок може спричинити для європейського фінансового ринку", - сказав він в інтерв'ю газеті Die Zeit.

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Низка західних офіційних осіб, зокрема в Німеччині та Європейському центральному банку, виявляють обережність у питанні прямої конфіскації суверенних резервів РФ, попереджаючи, що такий крок може зіткнутися з правовими труднощами і підірвати статус євро як резервної валюти. Мерц зазначив:

"Ми, глави держав і урядів, єдині в думці, що повинні вичерпати всі можливі варіанти. Ми обговорюємо подальші санкції в енергетичному та банківському секторах, а також додаткові кроки щодо активів і санкцій проти приватних осіб".

На запитання про можливе відновлення проєкту пошкодженого газопроводу "Північний потік-2" Мерц відповів, що наразі в нього немає чинної ліцензії, "і це навряд чи зміниться".

Заморожені активи РФ

Європейські лідери хочуть використати 300 мільярдів доларів заморожених суверенних російських активів для відновлення України, однак досі не досягли згоди щодо того, як обійти можливі юридичні суперечки і не створити небезпечного прецеденту в міжнародній практиці. Наразі розглядається кілька варіантів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що заморожені російські активи потрібно спрямувати на відновлення України після закінчення війни. При цьому він зазначив, що поки що немає "жодної правової бази" для таких дій.

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