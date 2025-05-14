За словами канцлера Німеччини, союзники країни очікують на це.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що пріоритетом його уряду є перетворення збройних сил країни на найсильнішу армію в Європі, яка допоможе протистояти загрозі з боку РФ. Про це він сказав під час своєї інавгураційної промови в парламенті в Берліні, передає Bloomberg.

Мерц пообіцяв, що його правляча коаліція "забезпечить всі фінансові ресурси, яких потребує Бундесвер", що, за його словами, "відповідає потребам найбільш густонаселеної і економічно найсильнішої країни Європи".

"Наші друзі й партнери також очікують цього від нас, ба більше, вони практично вимагають цього", - підкреслив Мерц.

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Він наголосив, що для збільшення чисельності армії Німеччина введе "нову, привабливу добровільну військову службу", аби заохотити молодь брати на себе відповідальність за безпеку країни.

Ситуація зі збройними силами Німеччини

Водночас співрозмовники Bloomberg розповіли, що річний бюджет Міноборони країни має зрости до понад 60 млрд євро у 2025 році.

"Це на понад 15% більше, ніж 52 мільярди євро, передбачені тогорічним регулярним оборонним бюджетом. Щоб досягти мети НАТО - витрачати на оборону щонайменше 2% економічного виробництва, уряд додав 20 мільярдів євро з боргового фонду на суму 100 мільярдів євро, створеного колишнім канцлером Олафом Шольцом", - нагадали у виданні.

Також, крім дефіциту зброї, Німеччині потрібно швидко вирішити проблему нестачі військових. Зокрема один з високопоставлених німецьких військових заявляв в інтерв'ю Bloomberg, що Бундесверу необхідно щонайменше 100 тисяч додаткових солдатів.

Відомо, що зараз Німеччина має 260 тисяч військовослужбовців, а повністю укомплектовані збройні сили країни повинні налічувати близько 460 тисяч осіб.

"Німеччина призупинила обов'язкову військову службу в 2011 році за часів колишнього консервативного канцлера Ангели Меркель. Згідно з планами, які підтримує Пісторіус (міністр оборони Німеччини - УНІАН), буде запроваджена модель, коли потенційні призовники-чоловіки добровільно заповнюватимуть анкету, в якій заявлятимуть, чи бажають вони служити", - підкреслюють у матеріалі.

Підтримка України з боку Німеччини

Також під час свого виступу Мерц наголосив на твердій підтримці України з боку Німеччини та заявив, що "на карту поставлено ніщо інше, як мирний порядок на всьому нашому континенті".

"Ми повинні бути здатні захистити себе так, щоб нам не довелося захищатися. Наша мета - це Німеччина і Європа, настільки сильні разом, що нам ніколи не доведеться застосовувати зброю", - зауважив канцлер.

Крім того, раніше Мерц пригрозив РФ жорсткими санкціями, якщо Кремль затягуватиме мирний процес.

"Ми чекаємо згоди Путіна і згодні з тим, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо працювати разом на європейському рівні над значним посиленням санкцій", - сказав він.

Своєю чергою німецький канцлер відкинув вимогу президента США Дональда Трампа про вибори президента в Україні. Він нагадав, що Конституція України передбачає, що вибори під час війни неможливі, тому "всі ми повинні це поважати".

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