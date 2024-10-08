Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Байдена відкласти свою поїздку.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання у форматі "Рамштайн". Раніше аналогічне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

"Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи", – заявив журналістам речник Держдепу США Меттью Міллер.

Він зазначив, що до американської делегації планував приєднатися і держсекретар Ентоні Блінкен. Проте він також відклав свій візит.

Відео дня

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Байдена відкласти свою поїздку. За його словами, він очікує на перенесення візиту. Коли саме він відбудеться, поки що невідомо, пише Reuters.

"Це була б дуже важлива зустріч, і ми готувалися до неї з усіх боків. Вона буде перенесена. Але я повинен сказати цілком відверто, що якби такі урагани вирували в моїй країні, то я б також прийняв таке рішення", – заявив Шольц.

Що передувало

8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден не візьме участі в зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів країн.

Як повідомили у Білому домі, таке рішення було ухвалене з огляду на ураган "Мілтон", котрий, як очікується, ближчим часом має уразити американський штат Флорида.

Раніше виадння The Washington Post писало, що на "Рамштайні" союзники можуть наблизити вступ України до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: