Рішення було ухвалене через ураган "Мілтон", котрий наближається до Флориди.

Президент США Джо Байден не візьме участі в зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів країн. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Як повідомила речниця Карін Жан-П’єр, таке рішення було ухвалене через ураган "Мілтон", котрий, як очікується, ближчим часом має уразити американський штат Флорида.

"Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану "Мілтон" та реагути на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану "Хелен" на південному сході країни", - йдеться у повідомленні.

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Нова зустріч у форматі "Рамштайн": останні новини

На найближчому засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники можуть наблизити вступ України до НАТО. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, засідання "Рамштайн" пройде за кілька тижнів до президентських виборів у США, що спонукає президента України Володимира Зеленського шукати запевнень, що підтримка продовжиться. Але глава Білого дому Джо Байден не готовий робити рішучі кроки на підтримку України.

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