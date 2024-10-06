Проте ці кроки не будуть настільки нагальні, як того хоче Київ.

На найближчому засіданні контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" союзники можуть запропонувати країні більш чіткі кроки вступу до НАТО.

Проте вони не будуть настільки нагальні, як того хоче Київ, заявив неназваний західний дипломат виданню The Washington Post. Він зауважив, що пропозиція може прозвучати під час засідання 12 жовтня, у якому братимуть участь президент США Джо Байден та України - Володимир Зеленський.

Видання вказало, що засідання "Рамштайн" пройде за кілька тижнів до президентських виборів у США, що спонукає Зеленського шукати запевнень, що підтримка продовжиться. Але Байден не готовий робити рішучі кроки на підтримку України.

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Україна і НАТО

Під час крайнього саміту НАТО запропонувало Україні так званий "міст до вступу в Альянс". Він передбачає зміцнення співпраці.

Вже колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, покидаючи посаду, заявив, що шкодує, що НАТО не надало Україні більше зброї ще до вторгнення РФ. "Якщо є щось, про що я шкодую і зараз бачу це більш чітко, це те, що ми повинні були надати значно більше військової підтримки Україні і набагато раніше. Ми повинні визнати, що мали надати їм зброю до вторгнення", - сказав Столтенберг.

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