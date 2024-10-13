Джо Байден хоче здійснити "тихий" візит до Німеччини наступного тижня.

Заплановане раніше засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн не відбудеться. Про це повідомляє німецьке видання ZDF.

При цьому зазначається, що президента США Джо Байдена очікують у Німеччині в четвер увечері, при цьому це буде "тихий" візит, а офіційна програма запланована лише на п’ятницю.

"Байден хоче зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем у Берліні. Програма, яка спочатку була запланована для візиту до Німеччини, буде значно скорочена. Це означає, що зустріч у форматі "Рамштайн" ближчим часом точно не відбудеться", - пише видання.

Відео дня

Водночас вашингтонський кореспондент ЗМІ Елмар Тевесен вважає, що подальші рішення у форматі Рамштайн, швидше за все, будуть прийняті лише після оголошення результатів президентських виборів у США.

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Днями стало відомо, що засідання у форматі "Рамштайн" перенесуть на інший день. Засідання Контактної групи з питань оборони України перенесли через ураган "Мілтон" в американському штаті Флорида.

На таке рішення відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що очікує на перенесення візиту.

Вас також можуть зацікавити новини: