Байден не летить на 'Рамштайн': в Пентагоні допустили, що зустріч перенесуть

Пентагон США розглядає можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановану на 12 жовтня у Німеччині, через скасування візиту президента США Джо Байдена до цієї країни.
"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі", - заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, цитує "Голос Америки".
На питання, чи можливий переніс засідання групи з питань оборони України на рівні лідерів держав, яке можуть об'єднати із засіданням міністрів оборони НАТО 17−18 жовтня, Сінгх відповіла:
"Ми лише зараз це з’ясовуємо. Тож коли з’являться оновлення, я обов’язково їх повідомлю... Ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше".
Що передувало
8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден не візьме участі в зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів країн. Не полетить до Рамштайну і держсекретар Ентоні Блінкен.
Як повідомили у Білому домі, таке рішення було ухвалене з огляду на ураган "Мілтон", котрий, як очікується, ближчим часом має уразити американський штат Флорида.
Раніше видання The Washington Post писало, що на "Рамштайні" союзники можуть наблизити вступ України до НАТО.