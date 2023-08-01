Хоча Україна поки не входить в Альянс, вона все одно межує з ним, додав сенатор.

Якщо росіяни застосують ядерну зброю в Україні, це буде вважатися нападом на НАТО. Таку заяву зробив впливовий американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Хоча Україна поки не входить в Альянс, вона все одно межує з ним, додав сенатор, передає Голос Америки. "Час протверезішати, зрозуміти, що ваше варварське вторгнення до України не працює, вивести війська і врятувати багато росіян від безглуздої смерті", - закликав Грем.

"До моїх російських друзів, які говорять про застосування ядерної зброї в Україні: вам потрібно зрозуміти, що це стане нападом на саме НАТО, через близькість України до території НАТО", - уточнив він свою думку.

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Заява сенатора прозвучала після того, як заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю проти України для протистояння контрнаступу ЗСУ.

В Білому домі назвали такі заяви "безвідповідальними". Там наголосили, що Кремль зіткнеться з серйозними наслідками, якщо застосує ядерну зброю.

Ядерні погрози РФ

РФ вже не вперше погрожує світу застосуванням ядерної зброї. Кремль почав шантажувати цими заявами ще минулого року. А два дні тому екс-президент РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

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