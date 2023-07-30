Чиновник висловився про успіх українського контрнаступу.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову "взявся" за ядерну зброю через контрнаступ ЗСУ.

Чиновник заявив, що старання окупантів "відбити" колективний наступ України і Заходу - очевидні "всім пристойним людям". Але, головне, армія РФ своєю присутністю в Україні рятує світ від ядерної катастрофи, пригрозив Медведєв в Telegram.

"Адже якщо уявити собі, що наступ "укробандерівців" за підтримки НАТО вдалося і вони відторгли частину нашої землі, то нам довелося б в силу правил Указу Президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї. Іншого виходу просто не залишиться. Тому наші вороги повинні молитися на наших воїнів. Вони не дають розгорітися світовій ядерній пожежі", - заявив Медведєв.

Медведєв відзначився загрозою про "болісну смерть" через Путіна

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв відзначився новою "тирадою" на захист лідера Росії Володимира Путіна. Чиновник в черговий раз обурився, що диктатору "виписали" ордер на арешт і побажав Міжнародному кримінальному суду в Гаазі (МКС) "болісної смерті".

Також Медведєв пообіцяв, що Росія ніколи не стане членом МКС і не буде виконувати зобов'язання Римського статуту.

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