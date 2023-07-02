Всього затримали семеро людей.

У швейцарському місті Лозанна затримали семеро людей, більшість з них підлітки. Всього в центрі міста зібралися близько 100 осіб, які розбили вітрини у кількох магазинах.

Видання Associated Press пише, що в суботу, 1 червня, ввечері понад 100 осіб зібралися в центрі Лозанни, йдеться в заяві поліції. Відзначається, що люди відповіли на звернення в соціальних мережах, пов'язаних з декількома ночами насильства, які потрясли Францію після вбивства поліцією 17-річного підлітка в передмісті Парижа.

За словами поліції, кілька вітрин і двері магазину були розбиті. Співробітники поліції розігнали молодих людей, які кидали в них бруківку і коктейлі Молотова. Всього затримали шість осіб у віці від 15 до 17 років - трьох дівчат і трьох хлопців з португальським, сомалійським, боснійським, швейцарським, грузинським і сербським громадянством, а також 24-річного швейцарця.

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