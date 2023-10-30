Речник Держдепу звернувся до російської влади.

У Вашингтоні назвали абсурдними заяви Росії про те, що Україна нібито причетна до антисемітських погромів у Махачкалі, пише Radio Free Europe.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер під час брифінгу сказав, що вони засуджують штурм аеропорту, який на відеозаписах у мережі "виглядав як погром". "Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, притягнути до відповідальності всіх причетних і забезпечити безпеку ізраїльтян і євреїв в Росії", - сказав він.

Також Міллер відкинув російські звинувачення в бік України: "Я бачив їхні коментарі про звинувачення України. Вони абсурдні".

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РФ звинувачує Україну в погромах в Махачкалі: що відомо

Нагадаємо, що вчора велика група людей увірвалася на територію аеропорту в Махачкалі, щоб знайти євреїв, які могли прибути туди з Тель-Авіву. Вони зупиняли автівки та намагалися зайти у літак.

Того ж дня російська пропаганда почала звинувачувати у цьому українську сторону, а вже сьогодні Путін заявив про нібито причетність України та західних спецслужб до цих погромів. У заяві він знову говорив, що Штати зацікавлені у тому, щоб "розколоти Росію зсередини".

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