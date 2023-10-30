Також він заявив, що армія РФ воює за майбутнє Палестини.

Російський диктатор Путін звинуватив Україну і західні спеціальні служби у заворушеннях в аеропорту Махачкали.

На нараді, присвяченій антисемітським погромам в Дагестані, він сказав, що "США і їх сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".

Путін запевняє, що напад на аеропорт в Махачкалі було "інспіровано через соціальні мережі, не в останню чергу з території України за допомогою західних спецслужб".

"В Україні під керівництвом західних покровителів намагаються інспірувати погроми в Росії. Я не впевнений, що про це навіть знають у Штатах - непогано б їм провести розслідування, чим займаються спецслужби в Україні. Мерзоти, по-іншому сказати неможливо", - заявив він.

Крім того, диктатор сказав, що російські окупанти "борються за правду і справедливість, борються зі злом і гнобленням, з расизмом і неонацизмом під Донецьком і на Дніпрі". "Там, де вирішується доля Росії та й усього світу, в тому числі майбутнє палестинського народу", - додав він.

Заворушення в Дагестані: що відомо

Нагадаємо, що в останні дні в Дагестані відбувся ряд антисемітських акцій. Наймасштабнішим став прорив на територію аеропорту в Махачкалі.

Розлючений натовп людей заявляв, що в літаку, який прибув з Тель-Авіва, знаходяться євреї. Вони зупиняли і перевіряли автомобілі, намагаючись їх знайти. Силовики ніяк не перешкоджали їм, набагато пізніше сталася сутичка, в ході якої їх закидали сміттям і камінням.

Російська пропаганда і офіційні особи відразу почали звинувачувати в тому, що відбувається Україну.

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