У неділю ввечері в аеропорту Махачкали сотні людей влаштували заворушення через приліт рейсу з Тель-Авіва.

У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними Telegram-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, розшукуючи євреїв.

У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджають їхнім діям.

На одному з роликів поліцейський каже людям, що готовий висловлювати протест разом з ними, але просить не порушувати закон, перекриваючи дорогу.

"Ми прекрасно розуміємо ваш стан, і ви не чужі для нас. Це не варіант, що ви зараз робите. Давайте зберемося всі разом. І ми разом з вами будемо скандувати тут", - говорить він.

Антисемітські акції в Дагестані: останні новини

Російські ЗМІ повідомляли, що вчора в Хасавюрті люди прийшли до будівлі готелю, обурені присутністю там "єврейських біженців".

У Черкеську люди вимагали, щоб місцева влада підтримувала Палестину, виселила "етнічних євреїв" і не пускала біженців з Ізраїлю.

А в Нальчику сталася пожежа на території будівництва єврейського центру, на його стіні знайшли антисемітський напис.

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