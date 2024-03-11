В заявах інших офіційних осіб Ватикану за останні два роки подібних закликів, які озвучив Папа Франциск, не було.

Заяви Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна піти на переговори з Росією та підняти "білий прапор", є його особистою лінією, а не позицією Ватикану. Про це посол України при Святому Престолі Андрій Юраш сказав в інтерв'ю для "Радіо свобода".

Юраш зазначив, що на підсвідомому рівні розуміє, що Франциск "хоче і пропонує моделі миру", але ці моделі не є прийнятними для України.

"Ми повинні розуміти, що такі заяви відображають не позицію Апостольської столиці, Державного секретаріату. Більше – це його особиста лінія. Особисті погляди. Бо коли ми проаналізуємо, протягом двох років війни, все, що ми чули, від офіційних осіб Держави Ватикану, не буду перераховувати, то ми таких заяв не чули. Відповідно вся оця контраверсивна площина обговорення пов’язана із відповідними заявами саме Папи", - сказав Юраш.

Він звернув увагу, що 25 лютого цього року, на другий день після другої річниці повномасштабного вторгнення, Папа публічно говорив про потребу миру.

"Україна так само хоче миру. Україна пропонує мир. Але, звісно, на тих умовах: збереження територіальної цілісності, повернення повного контролю над територією, повернення всіх українських громадян, викрадених і вивезених до Росії", - наголосив Юраш.

Посол України підкреслив, що для України прийнятним буде мир справедливий і тривалий.

Він додав, що заява Папи викликала бурхливу реакцію.

"Ми одразу – і я на особистих своїх сторінках, і на посольства, ми заперечили. Сьогодні я хочу підкреслити, що нашу позицію почали підтримувати і спеціальними меседжами пропагувати керівники посольств провідних держав, акредитованих при святому Престолі", - повідомив Юраш.

Скандальна заява Папи Римського

Як повідомляв УНІАН, Франциск в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії сказав, що Україна повинна мати мужність підняти "білий прапор" та погодитись на переговори.

Ця заява викликала заперечні заяви як серед представників міжнародної спільноти, так і в Україні.

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