Солдати на передовій відчували, що їх поступово ігнорують і союзники, і цивільні громадяни.

Авдіївку обороняли різні українські підрозділи: деякі бригади зайшли кілька місяців тому, інші ж обороняли місто впродовж двох років без перепочинку і ротацій. Боєприпасів бракувало, росіяни щодня завдавали десятки авіаударів, використовуючи КАБи, щоб знищити навіть укріплені позиції.

Як йдеться в аналізі Associated Press, російські солдати наступали хвилями: спочатку гарматне м'ясо, а за ними професійні військові. Інколи були засідки. Associated Press опитала 10 українських військовослужбовців, щоб відтворити сценарій, за яким місто було втрачено.

"Ми були виснажені не стільки фізично, скільки психологічно, будучи прикутими до того місця", - розповів піхотинець 110-ї бригади Віктор Біляк, який перебував у цьому районі з березня 2022 року.

Цей підрозділ знаходився на південній околиці Авдіївки, на добре укріпленій позиції "Зеніт". Для облаштування додаткових укріплень у воїнів були тільки лопати. Деякі з окопів навряд чи були гідні цієї назви, адже їхня глибина сягала трохи вище колін. Відступати було нікуди.

Авдіївка - початок

Воїн 47-ї бригади Олег розповів, що восени минулого року Авдіївку штурмувала погано навчена російська піхота. Українська техніка працювала, а боєприпасів вистачало принаймні для вогню у відповідь. Росіяни потрапляли в полон. Дехто з полонених служив менше місяця.

"Вони не знають, куди їдуть, а коли їх запитують, яке завдання, вони зазвичай відповідають, що мають сховатися в підвалі і чекати на підкріплення", – розповів Олег.

Наприкінці листопада під час великого російського штурму українці зрозуміли, що щось змінилося: небо рясніло плануючими бомбами, які знищують все навколо, а також рух дронів. Оскільки запаси боєприпасів закінчуються, українці відбивалися тим калібром, який залишився на складах. На кожен випущений ними снаряд росіяни пускали вісім-дев'ять.

"Коли у вас є різні типи снарядів, вони мають різні траєкторії, і ви повинні прорахувати, куди вони полетять, куди потраплять. Це якийсь хаос. І чим довше це тривало, тим більше ми отримували цього хаосу снарядів для всіх видів зброї", – пригадав Олег.

Серед українських сил зародилася ідея відступу. Не було ні підкріплення, ні боєприпасів, ні змін у наказах.

Відлуння "Азовсталі"

Сотні українських військовослужбовців відступили на Авдіївський коксохімічний завод після російських штурмів восени. 10-кілометровий периметр заводу включав розлогий лабіринт будівель, сходів, димових труб, залізничних колій і наземних трубопроводів. Ділянка була оточена відкритими полями з трьох боків, а з четвертого - котеджами.

Воїни намагалися не згадувати про долю "Азовсталі". Але на початку року коксохім став вразливим. Його знищували КАБами. За словами Олега, йшлося про сотні бомб щодня. Олександр, командир роти президентської бригади, що стояла на заводі, сказав, що психологічний ефект був жахливим.

"До артилерії всі звикли, але авіаційні бомби - це щось нове, і ми до них не звикли. Їхня руйнівна сила в рази більша. Вплив на психіку теж більший", - сказав він.

В Авдіївці не було ротацій. З березня 2022 року там воювала 110-та бригада, а з березня 2023-го – 2-й батальйон президентської бригади. У середині жовтня прибула 47-ма бригада. Багато солдатів на сході відчували, що їх ігнорують західні союзники, які більше не надсилали зброю, а також верховне командування та цивільні українці.

Натомість російський спецназ продовжував раптові операції на коксохімі. Українці поступово адаптовувалися до цієї тактики.

"Вони просто кидалися на коксохімічний завод, залишаючи там купи своїх трупів. Гори тіл і купи розтрощеної техніки. І кожного разу, коли вони йшли тим самим маршрутом, ми били їх і били", - розповів солдат президентської бригади Максим.

Росіяни мали, здавалося, нескінченний запас людей і боєприпасів і не боялися їх вичерпати. Серед невпинних авіаударів і штурмів російської піхоти українські воїни бачили, як їхні можливості звужуються з кожною дорогою, яку захоплював ворог.

"Через постійний тиск і відсутність допомоги зайшла мова про відступ. Їхні постійні напади виснажили нас", - розповів Олег.

Настало виснаження

До коксохіму підійшла 3-тя Окрема штурмова бригада. Завод був майже оточеним. Оборонні рубежі були практично зруйновані.

8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Це було найбільше потрясіння в армії з початку війни.

Наступного дня під Авдіївкою офіцери, які боролися за місто, зібралися у командному пункті. Відбулася бурхлива дискусія, після якої командир і двоє солдатів виїхали разом на машині. Офіцер і один солдат зникли, ще одного солдата знайшли мертвим. Що сталося далі, незрозуміло. Влада не вірить, що зниклий офіцер мав при собі секретну інформацію або військову техніку.

Вихід з Авдіївки

15 лютого Біляк отримав наказ про нічний відступ 110-ї бригади з позиції. Його відвели четвертою групою, перша - потрапила у засідку.

Групу біляка поранило осколками. Вона розділилася на менші та відступила в темряві. Військовий каже, що вийшов завдяки приладам нічного бачення. Втім, відступ був жахливим. Дорогою деякі воїни падали у вирви від бомб, ламаючи кінцівки. Хтось загинув, поранених було неможливо евакуювати.

3 Штурмова отримала команду на відступ через добу після 110-ї бригади. Це було впорядковано, але поспішно.

Група аеророзвідників склала свої безпілотники та поклала їх у рюкзаки. Воїни трощили все, що не можна було нести, щоб техніка не опинилася в руках окупантів. Липен, оператор безпілотника пригадав, що вони "пакувалися як сардини" у бронетранспортери.

Українські сили знали, що росіяни прослуховують їхні радіорозмови, тому спілкувалися віч-на-віч, коли це було можливо. До 5 ранку на коксохімі було лише кілька вантажівок. 17 лютого Росія заявила про контроль над Авдіївкою та заводом.

Українські військові заявили, що переважна більшість військових, які відійшли з Авдіївки, вийшли благополучно, а втрати росіян були набагато більшими .

29 лютого новий головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив важливість досвідчених і рішучих командирів. За його словами, перевірка військ у Донецькій області виявила, що окремі командири "допустили певні прорахунки в опануванні обстановки та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках"

"Намагаюся не відчувати відчаю, зради. Війна все ще триває. Нам потрібно відновитися і продовжувати рухатися", - поділився Андрій, який з 2022 року воював в Авдіївці у складі 110-ї бригади.

Авдіївка - що треба знати

17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки. Водночас наголошується, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях. Після Авдіївки окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, на деяких із них вони стягнули серйозну кількість військових.

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, російські окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області просунулися приблизно на 6 км від центру міста.

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