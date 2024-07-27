Прем’єр-міністр Угорщини попередив про новий, орієнтований на Азію "світовий порядок".

Західний світ "перебуває на шляху до розпаду". Про це, виступаючи в університеті в румунському місті Беїле-Тушнад заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Agerpres.

Він попередив про новий, орієнтований на Азію "світовий порядок", водночас підтримавши кандидатуру Дональда Трампа на посаду президента США.

"Європа відмовилася від захисту власних інтересів. Все, що сьогодні робить Європа, - це беззастережне дотримання продемократичної зовнішньої політики США навіть ціною самознищення. Грядуть зміни, яких не було 500 років. Те, з чим ми стикаємося, — це фактично зміна світового порядку", - сказав Орбан. Відео дня

Він також поставив під сумнів те, що зруйнована війною Україна стане членом НАТО чи ЄС.

"У нас, європейців, немає на це грошей. Україна повернеться до позиції буферної держави", – сказав він, додавши, що міжнародні гарантії безпеки "будуть закріплені в угоді між США та Росією".

Останні заяви Віктора Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна та РФ воюватимуть до кінця, мир можна принести лише ззовні. За його словами, обидві стороні вірять у власну перемогу і не мають наміру здаватися.

Як сказав Орбан, обидві сторони не мають наміру здаватися і прямують до подальшої ескалації, тож "мир може бути принесений тільки ззовні".

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