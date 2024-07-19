Прем'єр-міністр Угорщини порівняв атаку на Трампа з замахом на прем'єра Словаччини Фіцо.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що колишній президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо були атаковані за свої "антивоєнні погляди". Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що Фіцо отримав чотири кулі під час замаху в середині травня, в той час як Трамп, кандидат від Республіканської партії на президентських виборах США у листопаді, вижив після стрілянини 13 липня. При цьому обидва є союзниками Орбана, правого націоналіста, який перебуває при владі з 2010 року.

"Всі ці напади спрямовані проти антивоєнних, мирних політиків. Провоєнні сили настільки розбурхані, напружені, підбурювані і організовані, що намагаються прибрати зі сцени, з центру політичного життя сили, які виступають за мир", - сказав Орбан. Відео дня

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини, який на початку цього місяця здійснив самозвану "мирну місію" в Україні, що включала зустріч з Трампом, заявив, що колишній президент вижив після нападу, тому що "у Бога є плани щодо нього", спрямовані на просування миру. У свою чергу міністр закордонних справ Орбана Петер Сійярто заявив, що Угорщина розглядає потенційний другий термін Трампа як "шанс для миру" в Україні.

"У нас дуже добрі стосунки з тими, хто працює за спиною президента над написанням його економічного та зовнішньополітичного порядку денного. Я можу сказати, що ми беремо участь у процесі формування цього порядку денного, є кілька тем - таких, як сімейна політика і зупинка міграції, де нас високо цінують", - сказав Орбан.

Замах на Трампа

Як повідомляв УНІАН, під час передвиборчого мітингу Трампа в штаті Пенсильванія пролунали постріли. Поліція вбила стрільця, але одна з куль встигла зачепити вухо кандидата у президенти.

Після цього діючий лідер Сполучених Штатів Джо Байден доручив посилити охорону свого політичного суперника.

За даними американських правоохоронців, у політика стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Журналісти з'ясували, що він працював у будинку для людей похилого віку.

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