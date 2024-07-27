Угорський прем'єр каже, що обидві стороні вірять у власну перемогу і не мають наміру здаватися.

Україна та Росія нізащо не зможуть домовитися про мир самостійно, їх може примирити лише зовнішня сила. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує HVG.

Він наголосив, що втрати у війні вже обчислюються сотнями тисяч, але сторони не бажають домовлятися одне з одною. Причиною Орбан вважає те, що обидві країни вірять у можливість власної перемоги, до якої і мають намір воювати.

"Обидві сторони підживлюються власною правдою. Українці вірять у самооборону, а на думку росіян, в Україні були серйозні військові розробки НАТО. І вони не хочуть бачити війська і зброю НАТО на кордоні, вони бачать спровоковану війну", – каже Орбан.

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На думку угорського прем’єра, обидві сторони не мають наміру здаватися і прямують до подальшої ескалації, тож "мир може бути принесений тільки ззовні".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Росія змогла удосконалити свою тактику, що забезпечило їй поступове просування на фронті в Донецькій області. Видання The Washington Post зауважує, що повторне вторгнення росіян у Харківську область, хоча й дало вкрай обмежені здобутки, але змогло відтягнути на себе українські резерви з Донбасу.

Також ми розпоідали, що російські війська, зіткнувшись із великими втратами під час боїв у Донецькій області, не можуть створити "ударний кулак" на Запоріжжі. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, Росія не встигає заміщати втрати, і це ускладнює їхні плани з формування угруповання для нової спроби наступу на Запоріжжя.

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