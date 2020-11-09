В Баку запевнили, що готові виплатити компенсацію.

Міністерство закордонних справ Азербайджану в спеціальній заяві визнало, що війська країни збили гелікоптер Мі-24, який належав Росії. Це сталося неподалік азербайджанського кордону з Вірменією.

Як пише Reuters, в Баку зауважили, що збили російський гелікоптер помилково. При цьому, азербайджанська сторона вибачилася перед Москвою і запевнила, що готова заплатити компенсацію.

Раніше міністерство оборони РФ повідомило, що один з гелікоптерів Мі-24, який належав російській армії, був збитий над Вірменією. Це сталося в регіоні, який межує з Азербайджаном. В результаті двоє членів екіпажу загинули, а ще один був поранений.

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Переклад: Лесь Димань