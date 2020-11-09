Російський вертоліт Мі-24 був збитий з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) над Вірменією біля кордону з Азербайджаном.
Про це УНІАН повідомили в Міноборони Росії.
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«9 листопада близько 17:30 мск (16:30 за Києвом) при супроводі автоколони 102-ї російської військової бази по території Республіки Вірменія в повітряному просторі поруч з вірменським населеним пунктом Ерасх поблизу з кордоном Нахічеванської автономної республіки (Республіка Азербайджан) російський вертоліт Мі-24 зазнав вогневого впливу з землі з ПЗРК», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що двоє членів екіпажу загинули, одного евакуйовано з травмами середньої тяжкості на аеродром базування. Мі-24 РФ впав у гірську місцевість у Вірменії.
Командування 102-ї військової бази РФ, дислокованої в Гюмрі, розбирається, хто збив російський вертоліт Мі-24 над Вірменією.
«Командуванням 102-ї російської військової бази ведеться розгляд по встановленню приналежності тих, хто стріляв по російському вертольоту», - йдеться в повідомленні.
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