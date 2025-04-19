Тегеран стверджує, що Рада Міжнародної організації цивільної авіації не має повноважень ухвалювати рішення у справі авіакатастрофи.

Іран у четвер подав позов до Міжнародного суду проти України та ще трьох країн - Канади, Швеції, та Великобританії - через рішення, прийняте Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), пов’язане зі збиттям пасажирського літака МАУ в 2020 році.

У позові, розміщеному на сайті Міжнародного суду, Іран стверджує, що Рада ICAO не має повноважень ухвалювати рішення у справі авіакатастрофи МАУ, і її рішення є юридично недійсним і не має чинності. Крім того, зазначається, що оскільки немає доказів присутності громадян Сполученого Королівства на борту рейсу PS752, Велика Британія не має права брати участь в розгляді в Раді ICAO.

При цьому у своїй заяві Тегеран стверджує, що його військові збили рейс PS752 "ненавмисно та через людську помилку".

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"Іранські військові неправильно визначили та націлили політ двох ракет без отримання дозволу, що суперечить обов’язковим військовим нормам", – йдеться у заяві, при цьому наголошується, що іранські військові перебували в "періоді підвищеної бойової готовності... в очікуванні можливого нападу збройних сил США".

Збиття літака МАУ - що треба знати

8 січня 2020 року невдовзі після вильоту зазнав катастрофи рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він виконував політ з Тегерана до Києва. На борту було 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу, а також двоє пасажирів були громадянами України. Також на борту перебували громадяни Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану та Ірану. Не вижив ніхто.

За кілька днів після катастрофи Іран визнав, що борт було "випадково" збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції.

17 березня 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Там було сказано, літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль. У МЗС України цей документ назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У 2023 році Міжнародна група з координації допомоги жертвам літака Міжнародних авіаліній України (рейс PS752), яку представляють Україна, Канада, Швеція та Великобританія, подала до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану.

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