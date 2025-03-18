Тегеран намагався заперечити юрисдикцію Ради ICAO, де розглядається скарга.

Іран намагався зірвати розгляд справи про збиття літака Міжнародних авіаліній України (МАУ). Рейс PS752 було збито невдовзі після вильоту у січні 2022 року.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації) щодо поданої проти Тегерана скарги, повʼязаної зі збиттям пасажирського літака.

"Сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття літака рейсу PS752. Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ICAO", – йдеться в заяві глави МЗС.

Відео дня

Проте, за словами Сибіги, Рада ухвалила рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по суті.

"Ми продовжимо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності", – наголосив Сибіга.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року невдовзі після вильоту зазнав катастрофи рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він виконував політ з Тегерана до Києва.

На борту було 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу, а також двоє пасажирів були громадянами України. Також на борту перебували громадяни Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану та Ірану. Не вижив ніхто.

За кілька днів після катастрофи Іран визнав, що борт було "випадково" збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції.

17 березня 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Там було сказано, літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль. У МЗС України цей документ назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У січні 2022 року стало відомо, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ.

В квітні 2023 року в Ірані відправили у в'язницю 10 військовослужбовців збройних сил за звинуваченням у причетності до збиття пасажирського борту.

У 2023 році Міжнародна група з координації допомоги жертвам літака Міжнародних авіаліній України (рейс PS752), яку представляють Україна, Канада, Швеція та Великобританія, подала до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: