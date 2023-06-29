З Іраном не було досягнуто згоди щодо організації спільного арбітражу за збиття українського літака у січні 2020 року.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам літака Міжнародних авіаліній України (рейс PS752), яку представляють Україна, Канада, Швеція та Великобританія, подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття українського літака у січні 2020 року.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook. "Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752", - повідомив Ніколенко.

Як йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, Канада, Швеція, Україна та Сполучене Королівство, зазначають, що "між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації".

Відео дня

"Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН", - йдеться у заяві.

Збиття літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту літака перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном. У червні 2021 року стало відомо, що Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном.

17 березня 2021 року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що збиття було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

21 листопада у Тегерані розпочався судовий процес над обвинуваченими у справі про збиття літака МАУ. На лаві підсудних - 10 військовослужбовців.

У листопаді представники Ірану відмовились від проведення зустрічі з членами координаційної групи для переговорів про виплату репарацій за збиття літака МАУ.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ. У заяві сказано, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

У квітні 2023 року стало відомо, що в Ірані відправили у в'язницю 10 військовослужбовців збройних сил за звинуваченням у причетності до збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Вас також можуть зацікавити новини: