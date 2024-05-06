За його словами, український оборонно-промисловий комлекс має багато потенціалу, але потребує фінансування.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликає європейські країни купувати зброю для Збройних сил України в українських виробників оборонної промисловості. Як передає кореспондент УНІАН, про Боррель сказав під час виступу на Форму оборонних індустрій Україна-ЄС.

"Ми повинні структурно нарощувати наші промислові оборонні потужності. Це є ключовим у такій довгій війні на виснаження як ця", - наголосив Боррель.

У цьому зв'язку, як сказав Високий представник ЄС, під час презентації Європейської оборонно-промислової стратегії було запропоновано негайно розпочати роботу над інтеграцією українських оборонних компаній в оборонно-промислову екосистему Євросоюзу.

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"Ми повинні інтегрувати українські оборонні потужності, з промислової точки зору, з нашими. Якщо говорити конкретно, це означає, зокрема, сприяння спільним закупівлям між європейськими і українськими оборонними промисловостями", - додав Боррель.

За його словами, український оборонно-промисловий комлекс має багато потенціалу, але потребує фінансування.

Боррель відзначив, що саме з цієї причини проводиться сьогоднішній Форум, аби визначити конкретні можливості для спільних ініціатив між українськими і європейськими компаніями, стимулювати українське промислове виробництво, допомогти Україні у переозброєнні і наданні фінансування.

Як відзначив Високий представник ЄС, ця робота не починається з нуля, бо вже відбувається багато співпраці. Зокрема, кілька європейський компаній долучились до спільного виробництва в Україні.

"Часто для того, аби перенести ремонт і обслуговування ближче до фронту, але й також для виробництва артилерійських снарядів", - наголосив Боррель.

Водночас, він наголосив, що треба розширювати цю діяльність. За його словами, пізніше у цьому році буде відкрито Інноваційний офіс ЄС у Києві для сприяння встановленню контактів між стартапами України та оборонними компаніями Європейського Союзу.

Також Боррель нагадав, що в ЄС заповаткували Фонд допомоги України в межах Європейського фонду миру на суму у 5 млрд євро. Крім того, щойно країни-члени ЄС узгодять застосування прибутків з російських знерухомлених активів, ці ресурси будуть переспрямовані на потреби України з метою задоволення негайних військоих потреб і спрямовуватимуться безпосередньо в українську оборонну промисловість.

"Це мій намір. Ці кошти повинні бути спрямовані в Україну для того, аби зробити так, щоби українці сами виробляли на своїй території і були близькими до своїх потреб - економили на транспортних витратах і уникали затримок", - наголосив Боррель.

Він наголосив, що треба бути більш креативними у відкритті нових шляхів постачання військової доопмоги до України.

Як відзначив Боррель, Данія продемонструвала приклад, коли розпочала шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. "Закупівля техніки в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми вивчимо спільно із країнами-членами", - наголосив Боррель.

Він відзначив, що важливе значення для перемоги відіграють інновації та сміливість.

"Якщо військова техніка, якої потребує Україна, може бути швидко виготовлена українською оборонною промисловістю, тоді, я скажу, що давайте купувати у неї. Давайте допоможемо їм виробляти у себе. І давайте надамо фінансові можливості для закупівель у промисловості", - надодав голосив Боррель.

Виробництво зброї в Україні - деталі

За даними видання The Associated Press, Україні потрібна будь-яка перевага, щоб відбити Росію від своєї території. Одним із таких чинників є невелика, але швидкозростаюча оборонна промисловість, яку уряд заливає грошима, сподіваючись, що сплеск виробництва зброї та боєприпасів допоможе переломити ситуацію. Зазначається, що такі зусилля різко зросли за останній рік. Уряд України виділив майже 1,4 мільярда доларів у 2024 році на закупівлю та розробку озброєнь – у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

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