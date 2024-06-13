Німеччина також поставить Києву стрілецьку зброю.

Німеччина планує передати Україні кілька тисяч бойових безпілотників. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус на засіданні "Рамштайн".

"Наша мета - подальше зміцнення всіх можливостей у галузі протиповітряної оборони, яка зараз важлива як ніколи. Але ми також продовжуємо надавати підтримку в галузі безпілотників - ще одній важливій сфері, в якій ми можемо домогтися ще більшого разом. Зокрема, ми поставимо кілька тисяч бойових безпілотників", - сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, Берлін також поставить Києву стрілецьку зброю, зокрема снайперські гвинтівки, протитанкові засоби і нові комплектуючі для артилерійських боєприпасів.

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Допомога Німеччини Україні

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Конференції з відновлення України заявив, що Берлін найближчим часом передасть Україні третю систему ППО Patriot.

Також Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Водночас сьогодні Пісторіус заявив, що Німеччина вже передала Україні чверть своїх систем Patriot, і більше не зможе передати Києву додаткові комплекси.

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