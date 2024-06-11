Упродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети.

Німеччина спільно із союзниками передає Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні", – скзаав Пісторіус.

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За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.

При цьому, як уточнив Пісторіус, впродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети. Ще 68 ракет прибудуть у наступні тижні. Міністр оборони Німеччини зазначив, що з допомогою цих ракет українські сили зможуть захищати об'єкти інфраструктури і життя.

Зброя для України

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно сім систем Patriot для закриття основних міських агломерацій від ударів Росії. Він зауважив, що окупанти мають перевагу в небі і щодня скидають на територію України до сотні одиниць самих лише керованих авіабомб.

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