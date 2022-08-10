За словами президента, що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні.

Що потужнішою буде зброя в українських військових, що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця війна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Після завершення цього важкого 168-го дня нашої оборони варто сказати кілька речей. Перше. Збройні сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад десять – поранені, п’ятеро – у важкому стані. Російські війська били "Градами". Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні", - сказав глава держави.

У своєму відеозверненні Зеленський порушив питання про строки закінчення війни.

"Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось – навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни. Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. За даними кримських ЗМІ, одна людина загинула і ще п’ятеро постраждали.

Сьогодні голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що на авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму внаслідок учорашніх вибухів знищено 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Вас також можуть зацікавити новини: