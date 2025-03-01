В адміністрації Трампа зараз домінує думка, що це Зеленський усе зіпсував.

Українське керівництво відмовляли від зустрічі Володимира Зеленського з президентом США на поточному етапі переговорів, але українська сторона наполягла. Про це пише CNN із посиланням на обізнане джерело.

Співрозмовник видання, знайомий з переговорами, стверджує, що від зустрічі в Овальному кабінеті Зеленського відмовляв спеціальний представник президента США в Росії та Україні Кіт Келлог. Начебто він наполягав на тому, що стосунки двох президентів спочатку потрібно зміцнити. Однак команда Зеленського наполягала на зустрічі в Білому домі.

За словами джерела, у Києві Келлог і Зеленський домовилися про угоду щодо корисних копалин, але один пункт ще належало узгодити.

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"Зеленський зіграв це настільки неправильно, наскільки міг. Він прийшов в Овальний кабінет, поводячись як жорсткий хлопець. Це не грало добре. Кожен у залі відчув себе ображеним. Тепер Зеленському доведеться самостійно придумувати, як це виправити. Ми не можемо це виправити за нього", – сказав високопоставлений чиновник США, який брав участь у переговорах.

Сварка Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, після сварки в Овальному кабінеті Дональд Трамп написав у соцмережі, що Зеленський ще не готовий до миру і має повернутися, коли буде готовий.

Однак деякі журналісти, зокрема ті, що були присутні в Овальному кабінеті, не виключають зумисної провокації з боку Трампа. Ці ж припущення озвучили і деякі американські політики, які представляють демократичний табір.

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