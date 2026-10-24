Зеленському доведеться терпіти претензії Трампа та налагодити з ним стосунки, - CNN

У минулому гострі розбіжності між Зеленським і Трампом з часом згладжувалися – значною мірою завдяки активним зусиллям європейських дипломатів.

Президент України Володимир Зеленський не може собі дозволити, щоб особисті образи та претензії Дональда Трампа повністю зруйнували їхні стосунки, пише CNN.

"Трамп замінив цінності, якими керувалися його попередники – які захищали демократію та протистояли тиранам, – власними принципами: демонстрацією домінування, заграванням з авторитарними лідерами та прагненням укласти вигідні угоди", – пише видання.

При цьому Трамп не приховує своєї особистої неприязні до Зеленського, який – хай і не з власної волі – став каталізатором першого процесу імпічменту проти нього. Тому не дивно, що Трамп підтримав вимогу Росії щодо зміни президента України, пише видання.

Відео дня

Особисті політичні інтереси Трампа визначають і зовнішню політику США. Так, угода, пов’язана з постачанням дизельного палива – яка може принести мільярди доларів у "військову машину" президента Росії Володимира Путіна, – була укладена в той момент, коли Трампу було необхідно продемонструвати виборцям перед проміжними виборами, що він здатний домогтися зниження високих цін на пальне. Сюди ж належить і його вимога до України відмовитися від однієї з найефективніших тактик – ударів по російських нафтопереробних заводах.

Однак ця стратегія – пропонувати російському лідеру все нові й нові "пряники" – вже наочно довела свою нездатність зупинити війну, зазначає CNN, нагадуючи, що Путін раз за разом спростовує запевнення Трампа про своє прагнення до миру, продовжуючи завдавати по Україні ударів ракетами та безпілотниками:

"Проте у Зеленського немає іншого вибору, окрім як спробувати налагодити відносини з президентом США, адже він – єдиний світовий лідер, який за бажання міг би чинити необхідний тиск для досягнення справжнього миру".

Однак він не приховував свого розчарування деякими нещодавніми кроками Трампа, зокрема угодою щодо поставок дизельного палива. Він дав зрозуміти: навіть якщо його критикуватимуть за такі висловлювання, він зобов’язаний говорити про це, оскільки на кону стоїть свобода України.

При цьому конфлікт стає дедалі небезпечнішим, оскільки Кремль відкриває новий фронт гібридної війни проти європейських союзників України. Такі похмурі перспективи не залишають Україні та її європейським союзникам іншого вибору, окрім як продовжувати взаємодію – навіть попри недовіру до односторонніх мирних ініціатив Трампа.

Проте надія на те, що нинішня напруженість у відносинах між Україною та США не зірве дипломатичний процес, підкріплюється тим фактом, що в минулому гострі розбіжності між Зеленським і Трампом з часом згладжувалися – значною мірою завдяки активним зусиллям європейських дипломатів, які прагнули подолати виниклі суперечності, пише CNN.

"І все ж, з огляду на те пекло, в якому живе Україна, а також зростаючу ймовірність того, що війна може вийти за межі її кордонів, не залишається іншого вибору, окрім як ще раз спробувати з’ясувати, якими насправді є наміри Путіна. Це означає, що доводиться мати справу з темпераментом, образами та особистими цілями Трампа", – підкреслюється в статті.

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп заявив, що міг би ввести мита проти України та Росії у розмірі 200%, якщо не буде укладено мирну угоду.

Також раніше видання The Economist оприлюднило частину пунктів нової мирної угоди, яку США просувають між Україною та РФ. За даними видання, Вашингтон пропонує створити на Донбасі демілітаризовану зону. Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але натомість отримає членство в ЄС. Москва ж отримає послаблення санкцій і можливість постачати газ до Європи.

Вас також можуть зацікавити такі новини: