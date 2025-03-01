Керівник американської дипломатії також зауважив, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього".

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CNN. Він висловив сумнів у намірі Зеленского дійсно закінчити війну з РФ. "Йому (Зеленському – ред.) не потрібно було йти туди і ставати антагоністом", - висловив думку Рубіо.

Керівник американської дипломатії також зауважив, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. "Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", - сказав він.

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Рубіо також розкритикував тон Зеленського стосовно Венса під час зустрічі, коли останній сказав, що шлях до миру "може лежати через дипломатію". На це Зеленський відповів, що вів переговори з Путіним у 2019 році та підписував з ним угоди про припинення вогню на Донбасі, але той їх порушив.

На думку Рубіо, від цього моменту зустріч "пішла не за планом". "Цей активний, відкритий підрив зусиль для досягнення миру вкрай розчаровує всіх, хто був залучений до комунікації з ними, і я думаю, що він має вибачитися за те, що витратив наш час на зустріч, яка закінчилася так, як вона закінчилася", - сказав держсекретар.

Журналісти CNN нагадали Рубіо, що той сам говорив про те, що Путіну не можна довіряти. Держсекретар запевнив, що підхід США в цій ситуації буде за принципом "довіряй, але перевіряй", а Трампа не затягнути в удавану угоду. Рубіо також сказав, посилаючись на неназваного європейського міністра закордонних справ, що план Європи - продовжувати війну ще рік, після чого РФ буде настільки ослаблена, що сама попросить миру. Рубіо вважає цей план нереалістичним.

За його словами, Зеленський міг підписати рамкову економічну угоду зі США про українські надра ще п'ять днів тому, але "наполягав на візиті до Вашингтона". Звинувачуючи Зеленського у суперечці в Білому домі, Рубіо заявив, що було великою помилкою "почати читати нам лекції про те, що дипломатія не спрацює".

Сварка Зеленського з Трампом

Вчора увечері Зеленський зустрівся в Білому домі з американським колегою Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Після того, як у бесіду втрутився Венс, зав'язалася словесна перепалка, після якої Зеленський достроково поїхав з Білог дому

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